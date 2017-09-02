Galatasaray hazırlık maçında Eyüpspor'u 4-2 yendi
Galatasaray, Milli Takım arasında hazırlık maçında karşılaştığı Eyüpspor'u 4-2 mağlup ederken, yeni transferler Feghouli ve Denayer golle tanıştı.
Süper Lig'e 3'te 3 ile iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 2. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya İsmail, Mariano, Maicon, Ahmet, Yasin, Emrah, Fernando, Atalay Babacan, Recep Gül, Sofiane Feghouli, Gomis 11'i ile başlayan Galatasaray, ilk yarıyı 12. dakikada Recep Gül, 41. dakikada Sofiane Feghouli ve 43. dakikada Emrah Başsan'ın attığı gollerle 3-0 önde kapattı.
DENAYER GOLLE BAŞLADI
İkinci yarıda çok sayıda oyuncu değişikliğine giden Galatasaray'da yeni transfer Jason Denayer, 76. dakikada farkı 4'e çıkartan golü kaydetti.
Eyüpspor, 78'de Naci ve 82'de penaltıdan Gencay Erten kaydetti ve maçı Galatasaray 4-2 kazandı.
Sporx
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