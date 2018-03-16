Galatasaray idmanında olay '6' hareketi!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı takım, son idmanı 27 bine yakın taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı.

Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi şoke etti. GS TV'nin antrenman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.