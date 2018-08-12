Galatasaray, Kostas Mitroğlu ile ilgileniyor

Listesinde birçok golcü bulunan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hücuma Bafetimbi Gomis'in dışında bir golcü daha alma konusunda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların Marsilya forması giyen Konstantinos Mitroglou ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

Fransız ekibinin görüşme halinde olduğu Aboubakar'ı kadrosuna katması halinde 30 yaşındaki Yunan yıldızı, Galatasaray'a kiralayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou, 13 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)