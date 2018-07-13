Galatasaray Kurt Zouma ile temas halinde

Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katarak sol kanat ve forvete alternatif oyuncu transfer eden Galatasaray, bir an önce stoperdeki eksikliği kapatmak için de kolları sıvadı.

Bir süredir Jason Denayer'i yeniden kiralamak için uğraşan Sarı-Kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin 8 milyon Euro'dan aşağı inmediği oyuncusunu satmak istemesinden dolayı rotasını yeniden Chelsea'ye çevirdi.

Sezon biter bitmez menajerlere aracılığıyla nabız yokladığı Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma'yı kiralık olarak isteyen Cengiz yönetimi, yeniden atağa geçerek temaslarını sıklaştırdı.

Geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Zouma'yı kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un İngiliz ekibini ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

(Habertürk)