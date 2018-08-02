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Galatasaray Malik Karaahmet ile anlaştı

Galatasaray, Almanya 3. Futbol Ligi ekibi Karlsruhe SC'nin 2000 doğumlu oyuncusu Malik Karaahmet'i renklerine bağladı. 18 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Genç oyunculara yönelik transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray; Ercan Şirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Seçgin (2002), Murat Şenel (2003) ve Ata Öztürk'ün (2003) ardından Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Karlsruhe SC'nin 18 yaşındaki oyuncusu Malik Karaahmet ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İlk olarak Türkiye U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyapısında futbola başladı. Ardından Karlsruhe SC ekibine geçen Malik, Türkiye Milli Takımı ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde mücadele etti.

Galatasaray, Malik için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

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