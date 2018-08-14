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Galatasaray, Marko Arapovic transferinde sona yaklaştı

Galatasaray Basketbol, Marko Arapovic ile imzalamak istiyor.

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Galatasaray, önemli bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Sportando kaynaklarına göre Galatasaray Basketbol, Marko Arapovic ile imzalamak istiyor.

Cedevita Zagreb'den ayrılan Hırvat oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı sadece 6 maçta forma giyebilmişti.

1996 doğumlu, 2.07 boyundaki oyuncu Cibona'nın ardından son 4 sezondur Cedevita forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon ortalama 8,5 dakika süre alan Arapovic 3.8 sayı, 2.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

(Sportando)

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