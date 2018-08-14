Galatasaray, Marko Arapovic transferinde sona yaklaştı
Galatasaray Basketbol, Marko Arapovic ile imzalamak istiyor.
Galatasaray, önemli bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.
Sportando kaynaklarına göre Galatasaray Basketbol, Marko Arapovic ile imzalamak istiyor.
Cedevita Zagreb'den ayrılan Hırvat oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı sadece 6 maçta forma giyebilmişti.
1996 doğumlu, 2.07 boyundaki oyuncu Cibona'nın ardından son 4 sezondur Cedevita forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon ortalama 8,5 dakika süre alan Arapovic 3.8 sayı, 2.5 ribaund ortalamaları yakaladı.
(Sportando)
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