UEFA Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak Galatasaray Moskova maçı ne zaman saat kaçta

Galatasaray Moskova maçı ne zaman saat kaçta UEFA Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda izlenecek? Spor severleri ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray maçı son dakika haberlerini star.com.tr’de derledik. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak? Hangi kanaldan izlenebilecek? Saat kaçta? İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuri Semin, Dinamo Moskova ile oynadıkları maçından ardından açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki heyecan başlıyor. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçına Lokomotiv Moskova ile çıkacak. Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıllarda karşılaşmalar Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından yayınlanmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2018-2019 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Türkiye yayıncısı konusunda belirsizlik çözülemedi. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Türkiye'den yayınlanamayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN BAŞLIYOR

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: L. Moskova, Porto, Schalke, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhthar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan/1Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019

Final maçı: 1 Haziran 2019

GALATASARAY'A MAÇ ÖNCESİ MÜJDELİ HABER!

Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Lokomotiv Moskova teknik direktörü Yuri Semin, Krasnodar'dan sezon başı transfer ettikleri Fedor Smolov'un Galatasaray karşısında oynamayacağını söyledi. Yuri Semin, "Smolov, Galatasaray maçında oynamayacak. Bu yüzden bu maçta Eder ile başladım. Deneme yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA

MAÇ GÜNÜ: 18 EKİM SALI

MAÇ SAATİ: 22:00

STADYUM: TÜRK TELEKOM STADYUMU

YAYIN KANALI: HENÜZ BELLİ DEĞİL

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında, 18 Eylül 2018 saat 22:00’de Lokomotiv Moskova ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Çarşamba günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Bilet satışları, 12 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 13 Eylül Perşembe saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.

Kategori Bilet Fiyatı

Kategori 1.000,00 TL

Kategori 900,00 TL

Kategori 800,00 TL

Kategori 800,00 TL

Kategori 750,00 TL

Kategori 600,00 TL

Kategori 400,00 TL

Kategori 300,00 TL

Kategori 250,00 TL

Kategori 175,00 TL

Kategori 150,00 TL

LOKOMOTİV MOSKOVA HAKKINDA

Rusya’nın köklü takımlarından biri olan Lokomotiv Moskova, geçtiğimiz sezon Rusya’da tarihindeki 3. şampiyonluğa ulaşarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansı elde etti. Ağustos 2016’dan itibaren takımın teknik direktörlüğünü Yuri Semin yapmaktadır. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en başarılı oldukları dönemler ise 1997-1998 ve 1998-1999 yıllarıdır. Lokomotiv Moskova bu iki sezonda eski adı Kupa Galipleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi. Bu sezon hareketli bir transfer dönemi geçiren Rusya ekibi Schalke’den Alman stoper Höwedes, PSG’den ön libero Krychowiak ve Krasnoda’dan santrafor Smolov ile kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligindeki Rakipleri Belli Oldu

Galatasaray, 2016 -2017 sezonunda UEFA’dan aldığı ceza ve 2017 – 2018 sezonunda Avrupa Ligi’ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. UEFA’da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray’ın sadece 29.500 puanı bulunuyor.

Kura çekimi, 1. torbadan itibaren başladı.

A GRUBU:

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco (FRA)

Club Brugge (BEL)

B GRUBU:

Barcelona

Tottenham

PSV (NED)

Internazionale (ITA)

C GRUBU:

PSG

Napoli

Liverpool (ENG)

Crvena zvezda (SRB)

D GRUBU:

Lokomotiv Moskova

Porto

Schalke (GER)

Galatasaray (TUR)

E GRUBU:

Bayern Münih

Benfica

Ajax (NED)

AEK (GRE)

F GRUBU:

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lyon (FRA)

Hoffenheim (GER)

G GRUBU:

Real Madrid

Roma

CSKA Moskva (RUS)

Plzeň (CZE)

H GRUBU:

Juventus

Manchester United

Valencia (ESP)

Young Boys (SUI)

İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligindeki Rakipleri

Kura çekiminin ardından Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke (GER) oldu. temsilcimize başarılar. Galatasaray G Grubunda yer alıyor.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA MI YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grubun ilk haftasında oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı naklen yayınlanacak. 18 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak maçın yayıncısı henüz belli değil.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Porto, Schalke ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklaaya göre Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ilk maçını Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Sarı-kırmızılı takım 2. maçını deplasmanda Porto, üçüncü maçını ise İstanbul'da Schalke ile yapacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül, Galatasaray - Lokomotiv Moskova

3 Ekim, Porto - Galatasaray

24 Ekim, Galatasaray - Schalke

6 Kasım, Schalke - Galatasaray

28 Kasım, Lokomotiv Moskova - Galatasaray

11 Aralık, Galatasaray - Porto

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİNİ TANIYALIM

Lokomotiv Moskova

Rusya’nın köklü takımlarından biri olan Lokomotiv Moskova, geçtiğimiz sezon Rusya’da tarihindeki 3. şampiyonluğa ulaşarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansı elde etti. Ağustos 2016’dan itibaren takımın teknik direktörlüğünü Yuri Semin yapmaktadır. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en başarılı oldukları dönemler ise 1997-1998 ve 1998-1999 yıllarıdır. Lokomotiv Moskova bu iki sezonda eski adı Kupa Galipleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi. Bu sezon hareketli bir transfer dönemi geçiren Rusya ekibi Schalke’den Alman stoper Höwedes, PSG’den ön libero Krychowiak ve Krasnoda’dan santrafor Smolov ile kadrosunu güçlendirdi.

Porto

28 Eylül 1893 yılında kurulan kulüp, Lizbon merkezli rakipleri Benfica ve Sporting CP ile birlikte Portekiz'de "Büyük üçlü” olarak bilinen üç takımdan bir tanesidir. Tanınmamış genç futbolcuları, yetenek avcılarının raporları ile ucuz fiyata kadrolarına katıp büyük takımlara çok büyük meblağlara satmasıyla ünlü olan Porto, maçlarını 50,431 kapasiteli Estadio do Dragao Stadyumu’nda oynamaktadır. Portekiz temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna Newcastle’den Mbemba ve Sao Paulo’dan Militao’yu katarak kadrosuna genç oyuncuları takviye etmeyi tercih etti.

Schalke 04

FC Schalke 04, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen’e bağlı Schalke yönetim biriminde kurulu bir Alman futbol kulübüdür. Alman kulübünün şu anda kullandığı 62.271 kapasiteli stadyumu 2001 yılında açılmıştır. Daha önce Gelsenkirchen Stadt ve Arena AufSchalke olarak anılan stadyum 2005 yılında Veltins firmasının sponsor olmasıyla Veltins-Arena adını almıştır. Alman ekibi Schalke 04 bu sezon transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu. Daha çok orta saha transferine ağırlık veren Schalke, Hannover 96’dan Salif Sane, Lille’den Mendyl, Bayern Münih’ten Sebastian Rudy, Real Madrid’den Omar Mascarell, Mainz’den Suat Serdar ve Hoffenheim’den Mark Uth ile kadrosunu güçlendirdi.

MARİANO: "AİT OLDUĞUMUZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DÖNÜYORUZ"

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, UEFA Şampiyonlar Ligi katılacak olmalarının hatırlatılması üzerine, "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi’ne dönmekti" dedi.

Futbolun Süperleri gecesine katılan Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir geceye katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Mariano, "Takımımız çok iyi bir performans gösterdi ve şampiyonluk geldi. Bunun akabinde böyle bir geceye katılacağımız için çok mutluyuz. Sadece biz değil mutlaka diğer takımlardan arkadaşlarımız da olacak. Onların da gösterdiği performanslar var. Böyle güzel bir gecede performanslar değerlendirilecek. Mutluyum burada olduğum için" şeklinde konuştu.

Bu sene yer alacakları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, ait oldukları yere döndüklerini belirterek, "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi’ne dönmekti. Her oyuncunun, her takımın mücadele etmek istediği bir yer. Tüm büyük takımlar orada olacak. Biz de orada olacağız. Ben de sarı kırmızılı formayla elimden gelenin en iyisini yaparak hem taraftarlar, hem camia için, Avrupa’da takımımı başarılı bir yere taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.