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Galatasaray Odeabank deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-77 yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-77 yendi.

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Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 9. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip  14. kez mağlup oldu.
 
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8 eşitlikle  geçildi. Walker'a verilen teknik faulün ardından Hardy, Summers ve Renfroe ile  sayılar bulan Galatasaray Odeabank, 9. dakikaya 21-13 üstünlükle girerken, ilk  periyodu da Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 23-17 önde tamamladı.
 
İkinci periyoda Simpson'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan  Demir İnşaat Büyükçekmece, 16. dakikada Walker'ın üç sayılık basketiyle  beraberliği yakaladı: 29-29. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılılar,  Göksenin Köksal, Juskevicius ve Taylor ile hücumda da tempoyu yakalayarak 18.  dakikada skoru 37-29'a getirdi. Ev sahibi ekip, faul hakkını çeyreğin ortasında  dolduran Galatasaray Odeabank karşısında serbest atışlardan üst üste sayılar  bulsa da soyunma odasına 39-36 geride girdi.
 
İkinci yarı yüksek tempoda başlarken, Demir İnşaat Büyükçekmece 23.  dakikada oyunda bir kez daha dengeyi sağladı: 45-45. Periyodun son bölümünde  Hendrix ile boyalı alanda etkili olan Galatasaray Odeabank, final çeyreğine 64-57  önde gitti.
 
Son periyoda sarı-kırmızılılar top kayıplarıyla başladı. Simpson ve  Wright etkili olmaya çalışan Demir İnşaat Büyükçekmece'ye toparlanarak  Juskevicius ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, 37. dakikada skoru  77-68 yaptı. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, müsabakayı 86-77  kazandı.
 
Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı oyuncuları,  karşılaşma öncesinde sahaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz  Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla üzerlerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı  tişörtlerle çıktı.

 

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