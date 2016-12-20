Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Odeabank fırsat tepti!

THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank deplasmanda Unics Kazan'a 73-60 yenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank deplasmanda Rus ekibi Unics Kazan'a 73-60 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligde Galatasaray Odeabank 9. mağlubiyetini aldı, Unics Kazan ise 4. galibiyetini elde etti.

İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu Unics Kazan, 15-11 önde geçti. Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.

İkinci yarıya Diebler'ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı. Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Unics Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.

Unics Kazan: 73 - Galatasaray Odeabank: 60

Salon: Kazan (Rusya)

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Robert Lottermoser (Almanya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Unics Kazan: Johnson 4, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Voronov 22, Williams

Başantrenör: Evgeny Pashutin

Galatasaray Odeabank: Micov, Schilb 1, Sinan Güler 17, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Emir Preldzic 12, Can Korkmaz 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 15-11

2. Periyot: 37-31

3. Periyot: 55-43

4. Periyot: 73-60

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Halep'te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Başbakan Yıldırım: Halep"te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA