Galatasaray Odeabank fırsat tepti!
THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank deplasmanda Unics Kazan'a 73-60 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank deplasmanda Rus ekibi Unics Kazan'a 73-60 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligde Galatasaray Odeabank 9. mağlubiyetini aldı, Unics Kazan ise 4. galibiyetini elde etti.
İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu Unics Kazan, 15-11 önde geçti. Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.
İkinci yarıya Diebler'ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı. Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Unics Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.
Unics Kazan: 73 - Galatasaray Odeabank: 60
Salon: Kazan (Rusya)
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Robert Lottermoser (Almanya), Petri Mantyla (Finlandiya)
Unics Kazan: Johnson 4, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Voronov 22, Williams
Başantrenör: Evgeny Pashutin
Galatasaray Odeabank: Micov, Schilb 1, Sinan Güler 17, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Emir Preldzic 12, Can Korkmaz 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 15-11
2. Periyot: 37-31
3. Periyot: 55-43
4. Periyot: 73-60
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