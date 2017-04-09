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Galatasaray Odeabank, İstanbul'da kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 74-67 mağlup etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 74-67 mağlup etti.
 
Galatasaray Odeabank ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 16. kez yenildi. 
 
Karşılaşmaya Pleiss, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Konuk ekip, Gagic ile isabetler bulsa da, McCollum'un kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, çeyreği 23-11 önde tamamladı.  
 
Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan ev sahibi ekip, Schilb'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle 14. dakikada farkı 18 sayıya (32-14) taşıdı. Kalan bölümde konuk ekip Metecan Birsen ile etkili olurken, Galatasaray Odeabank rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek devre arasına 42-33 üstün gitti.  
 
Üçüncü periyotta, Pleiss'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle rakibine 51-36 üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla final periyoduna da 60-42 önde girdi. 
 
Son çeyrekte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway ile farkı eritse de etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 74-67 galip ayrıldı.

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