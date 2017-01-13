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Galatasaray Odeabank, Zalgiris'i yıktı

Galatasaray, THY EuroLeague'in 17. haftasında Zalgiris Kaunas'ı Abdi İpekçi Arena'da 87-79'luk skorla mağlup etti.

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THY EuroLeague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 87-79'luk skorla kazandı.

Mücadeleyi baştan sona önde götüren Galatasaray böylece, THY EuroLeague'de 5. galibiyetini aldı.

 

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