Galatasaray Odeabank, Zalgiris'i yıktı
Galatasaray, THY EuroLeague'in 17. haftasında Zalgiris Kaunas'ı Abdi İpekçi Arena'da 87-79'luk skorla mağlup etti.
THY EuroLeague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 87-79'luk skorla kazandı.
Mücadeleyi baştan sona önde götüren Galatasaray böylece, THY EuroLeague'de 5. galibiyetini aldı.
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