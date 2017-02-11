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Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona'yı yendi

THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona Lassa'yı 69-62 mağlup etti.

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Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi.
 
Mücadelede temsilcimiz Galatasaray 69-62'lik skorla Barcelona'yı mağlup etmeyi başardı.

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