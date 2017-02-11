Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona'yı yendi

FED'de Trump istifası

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Tarullo'nun görevinden istifa ettiği bildirildi. Fed'in finansal düzenlemelerden sorumlu en üst düzey yöneticisi Tarullo'nun istifası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilgili regülasyonları gevşetmeye yönelik Başkanlık kararnamesinden bir hafta sonra gerçekleşti.