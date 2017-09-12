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Galatasaray Odebank 8 oyuncuya imza attırdı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın yenilenen kadrosu basına tanıtıldı.

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Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü  Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, başantrenör Erman Kunter  ile yeni transferler Mehmet Yağmur, Alex Renfroe, Dwight Hardy, Scotty Hopson,  Richard Hendrix, TJ Cline, DaJuan Summers ve Rakeem Christmas katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Can Topsakal, "Galatasaray Odeabank,  yeni bir başantrenör ile yeni bir yapılanmaya gidiyor. ULEB Avrupa Kupası ve  Türkiye'de çok önemli hedefleye sahip bir takım oluşturma hedefiyle yola çıktık.  Yaz sezonu boyunca çalışarak kadromuzu yeniledik. Göksenin Köksal, Emir Preldzic  ve Ege Arar'ı kadromuzda tuttuk. Mevcut ekonomik şartlarımız ve dengelerimiz  içinde rakiplerimizle aramızdaki bütçe farkını, Galatasaray ruhu ile  taraftarımızın desteğiyle aşacağız." diye konuştu.

Kombine kart satışından memnun olduklarını aktaran Topsakal,  "Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var. Fiyatları düşük tuttuk. Gayet iyi bir  talep var." ifadelerini kullandı.

FIBA ile ULEB yönetimi arasındaki anlaşmazlık ve milli maçların sezon  içinde de oynanacak olmasına değinen sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi,  "Oyuncuların milli takıma gönderilmesi konusunda henüz bir karar alınmadı.  Gerektiğinde düşüneceğiz ama milli takıma yardımcı olmak için elimizden geleni  yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda finali  hedeflediklerini bildiren Topsakal, "Takımı kurarken hedefimiz ULEB Avrupa  Kupası'nı almaktı. Bu organizasyondaki takımlar çok güçlü. Hedefimiz, zor da olsa  final oynamak. Bu takımı Türkiye ve Avrupa Kupası'nda final oynamak için kurduk.  Başka hedefimiz yok." açıklamasında bulundu.

Kunter: "Biraz zamana ihtiyacımız var"

Başantrenör Erman Kunter ise yenilenen bir kadroları olduğuna  değinerek, zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Eksiklerini fazla maç yaparak kapatmaya çalıştıklarını dile getiren  Kunter, şunları kaydetti:

"Yeniden bir yapılanma programı içindeyiz. Takımda fazla değişiklik  olduğu için biraz zamana ihtiyacımız var. Diğer takımlar gibi değiliz. Takımın  çekirdeğinin büyük kısmını kaybettik. O yüzden çok uzun süreli kamp çalışması  yaptık. Yarın Fransa'ya gidiyoruz. Orada dört maç oynayacağız. Takımın birbirine  uyumunu sağlamak ve bazı eksiklerimizi kapatmak için daha çok maç yapmaya  çalışıyoruz."

Erman Kunter, herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan milli  basketbolcu Semih Erden'in gündemlerinde olmadığını belirterek, "Gündemimizde  Semih Erden ile ilgili bir şey yok. İlerisi için bir şey söyleyemiyorum. Spor ön  görülemeyen şeylere açık. Semih ile hiçbir şekilde temasımız olmadı, gündemimizde  de değildi. Oyun kurucu rotasyonunda Emir Preldzic'i de deniyoruz. Bize ışık  verdi. Oyun kurucu mevkisinde rotasyonu iyi görüyoruz. Sezon içinde takviye yapıp  yapmayacağımızla ilgili bir şey söylemek için erken." değerlendirmesinde bulundu.

Genç ve yerli bir oyuncu arayışında olduklarını anlatan deneyimli  başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun oyuncu açısından çok büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum.  Genç oyuncu ile ilgili araştırma yapıyoruz. Bulduğumuz oyuncunun takıma katkı  vermesi lazım. Öyle bir oyuncuyu bulmak çok kolay değil. Bir çalışmamız var ama  şu an için hangi noktaya geldiğimizle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. İleride  Galatasaray'a faydası olacak bir oyuncu bakıyoruz. Sadece antrenman kadrosunda  tutarak oyuncuların bir yere gelmediğini hepimiz gördük. Hazırlık maçlarında Ege  Arar'dan çok randıman aldık. Daha çok dış pozisyona bir genç bir Türk oyuncu  bulursak düşünürüz."

Atletik bir takım kurmayı hedeflediklerini dile getiren Erman Kunter,  "Sistemleri tam oturtamadık ama fazlasıyla baskı yapıp, hızlı oynamaya çalışan  bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu profildeki oyuncular ABD'li oluyor. Avrupa  kökenli oyuncuların da maddi yükleri çok oluyor. Hedefimiz, atletik, pas  kanallarında oynayan, rakibe baskı yapıp hataya zorlayan, göze hoş gelen, netice  alıcı ve rakibi kötü hücum ettiren bir felsefe ile oynamak." diyerek sözlerini  tamamladı.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen yeni transferler, formalarıyla  basın mensuplarına poz verdi.

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