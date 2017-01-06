Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Jem Karacan'ın da gönderecek

Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki Jem Paul Karacan'ın sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında kadroda revizyona giden ve birçok oyuncuyla yollarını ayırma kararı alan Galatasaray’da son yolcu Jem Paul Karacan olacak.
 
Sarı- Kırmızılı yönetimin, geçen sezonun 2. yarısını Bursa’da kiralık olarak geçiren orta sahanın sözleşmesini birkaç gün içinde feshedeceği öğrenildi.
 
Reading ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a bedelsiz olarak 2015 yılında transfer olan Jem Paul Karacan, geçen sezonun devre arasında Bursaspor'a kiralanmıştı. Bu sezon başında takıma geri dönen Jem Paul, resmi maçlarda henüz forma giyme şansı bulamadı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalın: 'İncirlik'i kapatıyoruz' deme hakkımız var

Kalın: 'İncirlik'i kapatıyoruz' deme hakkımız var

Eşi benzeri görülmeyen yüzükler

Eşi benzeri görülmeyen yüzükler

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA