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Galatasaray Pato’yu ‘KAP’ıyor

Sambacıyı ikna eden sarı-kırmızılılar, Villarreal ile pazarlıklarda mutlu sona çok yakın. Teklifini 6 milyon Euro’ya çıkaran Cimbom birkaç gün içinde Pato’yu KAP’a bildirmeyi hedefliyor.

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Galatasaray, forvet transferi için uzun süredir Villarreal'in Brezilyalı yıldızı Alexandre Pato için girişimlerde bulunuyor. 28 yaşındaki sambacı forvetle büyük oranda anlaşan sarıkırmızılı yöneticiler, İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.
 
Kulislerde Pato transferinin her an açıklanabileceği konuşuluyor. Internacional'de ismini duyuran Pato, 7 sezon Milan forması giymişti. Sonrasında Corinthians, Sao Paulo ve Chelsea formalarını da giyen Brezilyalı, sezon başında 3 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer olmuştu. Pato, 24 resmi maçta 6 gol, 4 asist üretti.
 
(Amk Gazete)

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