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Galatasaray, Patrice Evra transferinde sona yaklaştı

Galatasaray teknik direktörü Terim onay verdi, Fransız oyuncuya Florya yolu göründü.

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Galatasaray’da Asamoah konusunda Juventus’tan gelen olumsuz haber üzerine Patrice Evra’nın ismi ağırlık kazanmıştı. Senegal asıllı Fransız oyuncunun Florya’ya iyice yaklaştığı ifade edildi.

36 yaşındaki Fransız futbolcuyu 6 aylığına kadrosuna katmak için için karar veren sarı-kırmızılılar, Asamoah’ın menajerlik şirketinin “Patrice Evra” önerisini teknik direktör Fatih Terim’e iletmişti. Terim’in, tecrübesi nedeniyle bu transferi onayladığı ve Evra’nın gelmesi halinde hemen uyum sağlayacağını düşündüğü öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar böylece yarım sezon için tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katacak, daha sonra da Asamoah ile 4 yıllık sözleşme yapılacak. Galatasaray’ın Evra’ya, yarım sezon için 1.3 milyon euro vereceği belirtildi. Galatasaray’da sol bek transferinde sona yaklaşılması nedeniyle Sivasspor’un istediği Latovlevici’ye de izin verilecek.

Emre Mor hedefi

Öte yandan Galatasaray, Emre Mor için de çalışma başlattı. Fatih Terim’in genç yeteneğin transferini istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar Celta Vigo ile görüşmelere başlama kararı aldı.

Skorer

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