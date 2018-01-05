Galatasaray, Patrice Evra transferini bitirdi
Fatih Terim, Cim Bom’un devre arasındaki ilk transferini bitiriyor...
Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet etti. İtalyan menajerin bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi. Prensipte yapılan anlaşmanın, kontrat şartlarında mutabakat sağlanması durumunda resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.
Sezon sonuna kadar + opsiyon
İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi.
Galatasaray, Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek.
Fanatik
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.