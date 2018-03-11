Galatasaray puan farkını açmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşamyı STAR.COM.TR'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera- Mariano- Maicon- Serdar- Nagatomo- Donk- Selçuk- Belhanda- Feghouli- Rodrigues- Gomis

Konyaspor: Serkan- Skubic- Moke- Selim- Ferhat- Ömer - Bourabia - Jonsson - Milosevic - Eto'o - Jahovic

Süper Lig'de 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyeti olan lider Galatasaray, 50 puana sahip. Oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünde yenilen Atiker Konyaspor'un ise 21 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.