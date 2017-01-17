Galatasaray rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. maçında Galatasaray, deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, 90 dakika sonunda rakibini 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 90+3'te Lukas Podolski, 59 ve 74'te Eren Derdiyok kaydetti. Ev sahibi Elazığspor'un tek golünü ise 84. dakikada penaltıdan Timur kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda puanını 8'e çıkardı. Elazığspor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray gruptaki son maçında Türk Telekom Arena'da 24 Erzincanspor'u konuk edecek. Elazığspor ise gruptaki son maçını deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacak.

ELAZIĞ'DA PERDEYİ LUKAS PODOLSKI AÇTI

Galatasaray maça daha etkili başladı. 9. dakikada gelişen Galatasaray atağında Lukas Podolski rakip alanda topu kazandı. Alman oyuncu birkaç adım ilerledikten sonra ceza sahasının dışından sağ ayağı ile çok sert bir vuruş çıkardı ve Podolski'nin bu şutunda top ağlarla buluştu. Galatasaray, Podolski'nin 9. dakikadaki bu golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım oyunun ilk yarısında üstün olan, daha fazla pas yapıp gol arayan taraf olurken, ev sahibi Elazığspor daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Mücadelenin 37. dakikadasında bu kez Galatasaray orta alanı hızlı geçti. Eren'in pasında hareketlenen Yasin Öztekin, topu rakip alana taşıdıktan sonra ortadan hücuma çıkan Podolski'ye pasını çıkardı. Lukas Podolski topu kontrol edip, ceza sahası yayına geldiği anda şutunu çekti ancak Podolski'nin şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de başka gol bulamadı ve ilk 45 dakika Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. İkinci yarının başında Yasin Öztekin kenara gelirken, oyuna yeni transfer Garry Rodrigues girdi.

EREN DERDİYOK ZORLANSA DA GOLÜ ATTI

Mücadelenin 59. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa Eren Derdiyok hareketlendi. Eren ceza sahasına girdikten sonra topu çekip rakibinden sıyrılmak istedi. Yaşanan karambolde iki oyuncu da yere düşerken Eren'in dokunuşunda top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu. Galatasaray 59. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, 68. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. 68. dakikada Selçuk İnan kenara gelirken, genç oyuncu Birhan Vatansever oyuna dahil oldu.

Ev sahibi Elazığspor en tehlikeli pozisyonunu 72. dakikada yakaladı. Hızlı gelişen atakta Aldin Cajic ceza sahasına topla girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Cenk Gönen topu kornere çelmeyi başardı.

FARKI 3'E ÇIKARAN GOL YİNE EREN'DEN

Karşılaşmanın 75. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Bruma'nın ortasında Podolski topu bıraktı. Eren Derdiyok da yaptığı şık vuruşta topu ağlara gönderdi ve Galatasaray bu golle farkı 3'e çıkardı.

Elazığspor, mücadelenin 83. dakikasında bir penaltı kazandı. Penaltı atışı için Elazığspor'da topun başına Timür geçti. Timur topu ağlara gönedrdi ve 84. dakikada Elazığspor skoru 3-1'e getirdi. Mücadelenin 90+3. dakikasında Galatasaray'da Bruma ceza sahasında topla buluştu. Bruma kaleci ile karşı karşıya pasını Podolski'ye çıkardı ve Podolski boş kaleye topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Bu golle skor 4-1 oldu.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı ve Galatasaray, Elazığspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.