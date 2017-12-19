Galatasaray Ronald Koeman'ı gündemine aldı

Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da gündem yeni teknik direktör... Sarı-Kırmızılılarda 'doğal' teknik direktör adayı Fatih Terim dışında sürpriz bir isimler sırada!

Galatasaray'da doğal teknik direktör adayı Fatih Terim dışında Abdullah Avcı'nın da ismi gündeme geldi. Habertürk'te yer alan habere göre; Başakşehir'i çalıştıran Avcı için Göksel Gümüşdağ'dan izin istenmesi konusu tartışılmaya başlandı. Bir diğer yerli aday ise son olarak Trabzon'u çalıştıran Ersun Yanal.

Galatasaray'ın radarındaki yabancı teknik direktörler şöyle;

Ronald Koeman

Fanatik'in iddiasına göre ise; Başkan Dursun Özbek’in, Malatya maçı sonrası Hollandalı teknik adam Ronald Koeman’ı arattığı öğrenildi. Son olarak Everton’ı çalıştıran 54 yaşındaki hocayla, futbol direktörü Cenk Ergün’ün görüştüğü ifade ediliyor.

Laurent Blanc

Tuchel

Bielsa