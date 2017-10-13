Galatasaray, Ryan Donk'u Kayserispor'dan Deniz Türüç ile takas etmek istiyor
Galatasaray, kadro dışı kalan Ryan Donk'u Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile takasta kullanmak istiyor.
Galatasaray'da yönetim, sezon başında Ryan Donk'u Kayserispor'a teklif etmişti. Hatta Başkan Erol Bedir de, "Gündemimize aldık" demişti.
Kayseri'nin, Hollandalı oyuncuyu yeniden gündeme aldığı Galatasaray'ın da bu durumu fırsat bilerek Deniz Türüç takasını önerdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Deniz Türüç'ün adı sezon başında da zaman zaman Galatasaray ile anılmıştı.
Deniz bu sezon Kayserispor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 7 maçta 3 asistlik performans sergiledi.
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