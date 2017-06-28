Galatasaray Sabri Sarıoğlu'nun yerini Sebastien Corchia ile dolduracak

Galatasaray'da transferin ilk bölümü tamamlandı. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor'un isteği üzerine Gomis, Belhanda ve Maicon'u transfer ederek hazırlık kampı öncesi takıma katkı sağladı.

Yönetim, transfer çalışmalarına da devam ediyor. 3 bölge üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, savunmanın iki kanadı ve defansif orta saha takviyesi ile transferleri sürdürecek. Sağ bek için Lille'de forma giyen Corchia'yı gündeminde tutan Galatasaray, Ajax'ın genç oyuncusu Tete için yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamamıştı. Sol bekte uzun süre Clichy ile ilgilenen sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli oyuncunun ücret konusundaki farklı istekleri yüzünden bu transferde beklemeye geçti.

Galatasaray Kulübü yetkilileri ve scout ekibi yeni isimler üzerine yoğunlaşma kararı aldı. Ön libero transferinde iki aday üzerinde duran Galatasaray, Imbula ve Vainqueur için girişimlere devam edecek. İki oyuncudan birini kiralamayı düşünen yönetim, De Jong'un takımdan ayrılacağını planlayıp bu bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.

Ntvspor