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Galatasaray, Sakaryaspor ile karşılaşacak

Galatasaray, hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Çarşamba günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. İki takım 11 yıl aradan sonra ilk kez bir maçta birbirine rakip olacak.

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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Carşamba günü deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de yaptığı kampı tamalayan Galatasaray, Sakaryaspor müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu.

(AA)

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