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Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Balotelli'nin peşine düştü

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fatih Terim, İtalyan golcü Mario Balotelli ile dirsek teması halinde.

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Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden başarı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar'ın ses getirecek flaş transfer hamlesi ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Cimbom dünyaca ünlü bir yıldızla temas halinde. 

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nice formasını giyen Mario Balotelli ile görüşüyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan golcünün menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği belirlendi. 

SORUNLARI MİNİMİZE EDERİZ

Yeni sezonda Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Fatih Terim'in Balotelli için "Sorunları var ama çok yetenekli. Sıkıntıları minimize ederiz. Takımda olmasını isterim" dediği öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Mario Balotelli arasında görüşmeler resmen başladı. Birçok kulüpten teklif alan 27 yaşındaki forvetin tercihini nasıl kullanacağı büyük bir merak konusu.

Yeni bir Melo olabilir!

MARIO Balotelli karakter olarak, Cimbom'un unutulmaz yıldızı Felipe Melo'yu andırıyor. Oynadığı takıma büyük bir bağlılık gösteren Balotelli buna karşın agresif ve dengesiz hareketler sergiliyor.

(Fotomaç)

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