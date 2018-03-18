Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Shoya Nakajima'yı gündemine aldı

Devre arasında Nagatomo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Portimonense forması giyen Japon kanat oyuncusunu takibe başladığı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

G.Saray'da Yuto Nagatomo'dan sonra bir Japon oyuncunun transferi daha gündeme geldi.

Bütün Avrupa peşinde

Hollanda ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray gözlemci ekibi, Portimonense forması giyen Shoya Nakajima'yı uzun süredir takip ediyor. Nakajima'yı ayrıca Benfıca, Porto, Manchester United, Napoli, Saint-Etienne, Bordeaux, Stuttgart, Dortmund, Alaves ve Atletico Madrid'in de izlediği vurgulandı.

Sağ ayaklı kanat oyuncusu

Japon basınının Teni Shinji Kagawa' olarak lanse ettiği Nakajima'nın bonservis bedelinin 10 milyon Euro'yu bulduğu belirtiliyor. Portimonense'nin geçen yaz FC Tokyo'dan transfer ettiği ve devre arasında bonservisini aldığı 23 yaşındaki oyuncu, kanatlarda görev yapıyor.

Sağ ayağını etkin olarak kullanan Japon futbolcu, bu sezon Portef Shoya kiz'de 27 maça çıktı ve 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

(Açık Mert Korkusuz)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve ÖSO, Şeyh Bilal ve Çarkatlı köylerini terörden temizledi

TSK ve ÖSO, Şeyh Bilal ve Çarkatlı köylerini terörden temizledi

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA