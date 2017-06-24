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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor kiralıktan dönen futbolcuları kadroda düşünmüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetime kiralıktan dönen oyuncuları kadroda düşünmediğini söyledi.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Igor Tudor, Tarık Çamdal, Ryan Donk, Umut Gündoğan, Oğuzhan Kayar ve Emrah Başsan ile yolların ayrılmasını istiyor. 

Sarı-kırmızılı ekip ile antrenmanlara çıkan oyuncuları yetersiz olarak gören Tudor, altyapıdan kadroya dahil edilen genç isimler ile özel olarak ilgileniyor. 

Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Atalay Babacan ile antrenmanlarda sık sık konuşan Tudor, Slovakya'da 30 Haziran'da başlayacak sezon öncesi kampına genç isimleri almaya hazırlanıyor. 

Almanya'dan talipleri olan Sinan Gümüş'ün takımda tutulmasını isteyen Tudor, Yasin Öztekin ve Rodriguez'in de önümüzdeki sezon için planları arasında olduğunu yönetime iletti. (NTV Spor)

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