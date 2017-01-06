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Garry Rodrigues, Galatasaray'da!

Galatasaray'ın hem kulübüyle PAOK'la hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues'in hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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26 yaşındaki kanat oyuncusu cumartesi veya pazar günü İstanbul'a gelecek. Rodrigues pazartesi günü ise kendisini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın bu transfer için Yunan kulübü PAOK'a 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. (Milliyet)

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