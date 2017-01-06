Garry Rodrigues, Galatasaray'da!

26 yaşındaki kanat oyuncusu cumartesi veya pazar günü İstanbul'a gelecek. Rodrigues pazartesi günü ise kendisini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın bu transfer için Yunan kulübü PAOK'a 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. (Milliyet)