Galatasaray Vagner Love ile anlaşmaya vardı

ransfer çalışmalarına hızlandıran Galatasaray golcü transferi için yurt dışından istediği sonucu alamayınca Türkiye pazarına yöneldi.

Sarı Kırmızılı ekip Beşiktaş'ın da elinden çıkarmak istediği Brezilyalı golcü Vagner Love için resmi teklifte bulundu.

Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Love için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro talep etti. Brezilyalı alacaklarından vazgeçtiği takdirde bu transfer gerçekleşecek.