Galatasaray Vagner Love ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love ile anlaşmaya vardı.
ransfer çalışmalarına hızlandıran Galatasaray golcü transferi için yurt dışından istediği sonucu alamayınca Türkiye pazarına yöneldi.
Sarı Kırmızılı ekip Beşiktaş'ın da elinden çıkarmak istediği Brezilyalı golcü Vagner Love için resmi teklifte bulundu.
Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Love için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro talep etti. Brezilyalı alacaklarından vazgeçtiği takdirde bu transfer gerçekleşecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.