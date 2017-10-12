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Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için kapışıyor

Galatasaray ve Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için kapışıyor.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Brezilya seferinden sonra gözler şimdi de Almanya'ya çevrildi. İlk hedef Fortuna'da forma giyen gurbetçi oyuncu Kaan Ayhan...
 
Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen Siyah- Beyazlılar, bu futbolcunun menaceri ile bir de görüşme yaptılar.
 
Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü. Milli takımda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu defansta görev yapıyor. Kaan, sağ bek ve stoper oynuyor.
 
Milli oyuncu, bu sezon Fortuna Düsseldorf ile çıktığı 10 maçta 2 asist ile oynadı. Genç savunmacının kulübü ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

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