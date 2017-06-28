Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'nın transferinden Nice vazgeçti

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa transferi için bütçelerinin yeterli olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz sezon başında Nice'ten PSG'ye transfer olan yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak isteyen Nice, Balotelli transferinden sonra geri adım atmak zorunda kaldı.

"BÜTÇEMİZ YETERSİZ"

Fransız basınına konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, "43 ile 45 milyon euro arasında bir bütçemiz var. Balotelli ve Ben Arfa'yı aynı takımda oynayacak bütçeye sahip değiliz. Ben Arfa, Paris Saint Germain'e ait. Ona ne olacağını bilmiyorum. Onu istemediğimden değil ancak finansal olarak bu transfer akla yatkın değil"

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Hatem Ben Arfa ile ilgilendiklerini doğrulayan Waldemar Kita, "Hatem Ben Arfa, Türkiye'de oynayacak ama ilgimiz sürüyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon PSG ile Fransa Ligi'nde 23 maça çıkarken gol atamamış ve sadece 2 asist yapmıştı. (Sporx)