Galatasaray, William Vainqueur’un işini bitirdi

Orta sahaya kaptan Selçuk İnan’ın yanına savaşçı bir ön libero arayan Galatasaray, son İtalya seferinden sürpriz bir isimle dönüyor. Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, sezonu Marsilya’da kiralık geçiren ve bonservisi Roma’da bulunan William Vainqueur’un transferini bitirdiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar’ın, bu transfer için Roma’ya 3.5 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Adı ön libero için daha önce gündeme gelen İmbula konusunda ise maliyetinin çok yüksek olması ve araya Nice kulübünün girmesi nedeniyle geri adım atıldığı öğrenildi.

Tempolu ve dirençli yapısıyla tanınan Fransız futbolcu Vainqueur, geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya’da 28 maçta 1 asistle oynadı. Skor üretme konusunda sıkıntıları olan 28 yaşındaki oyuncu, buna rağmen savunmada Galatasaray’ın ilacı olabilecek özelliklere sahip. 1.79’luk futbolcuya senelik 2 milyon Euro civarında bir teklif sunulacağı da gelen haberler arasında.

(Fanatik)