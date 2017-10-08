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Galatasaray Yasin Öztekin'e teşekkür edecek

Yasin Öztekin ve Koray Günter’in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeleri için herhangi bir yenileme teklifi yapılmayacak.

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Tudor’un gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Yasin Öztekin ve Koray Günter’in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeleri için herhangi bir yenileme teklifi yapılmayacak.

İki futbolcunun da devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilmesi gündemde. Aksi takdirde Yasin ve Koray sezon sonuna kadar takımda kalacak ve sözleşmeleri bitince yollar ayrılacak.

(Fanatik)

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