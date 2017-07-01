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Galatasaray Yevhen Konoplyanka'ya yıllık 2.5 milyon Euro önerdi

Kadrosuna Maicon, Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'yı katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yevhen Konoplyanka'ya teklif götürdü. Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray, 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, transferde ilerleyip Konoplyanka'yı imza aşamasına getirmek istiyor.

Bonservisi Sevilla'da bulunan Konoplyanka, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık olarak geçirdi. Alman ekibinde 28 maç forma giyen Ukraynalı futbolcu 6 gol attı. Sol kanatta etkili futboluyla dikkat çeken başarılı oyuncu, Dnipro'nun 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 3-2 kaybettiği finalde de forma giymişti. 

O sezonun ardından Galatasaray'ın gündemine de gelen Konoplyanka, Sevilla ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. (NTV Spor)

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