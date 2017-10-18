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Galatasaray yönetimi derbi öncesi sessizlik kararı aldı

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sessizlik kararı aldı.

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Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Diş sağlığı protokolü imzalamaya gelen Başkan Dursun Özbek, DHA'ya yaptığı özel açıklamada "Sessizlik kararı aldık, ne ben ne de yöneticilerimiz ne de futbolcularımız kesinlikle derbi ile alakalı konuşmayacağız. Tam konsantrasyonla derbi maçına hazırlanacağız" dedi.

Başkan Özbek toplantıda yaptığı açıklamada ise; "Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yıldır oynuyor. 100 yıl daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" dedi.

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