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Galatasaray yönetimi Chedjou'yu affetti

Tuzlaspor'la oynanan maçtan sonra kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou affedildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan Chedjou, sarı kırmızılı yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Hakan Balta'nın cezalı duruma düşmesinden sonra 'B' planını devreye sokan Galatasaray yönetimi Chedjou'yu affederek Akhisarspor maçı öncesi önlemini aldı.

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