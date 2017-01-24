Galatasaray yönetimi Chedjou'yu affetti
Tuzlaspor'la oynanan maçtan sonra kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou affedildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan Chedjou, sarı kırmızılı yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Hakan Balta'nın cezalı duruma düşmesinden sonra 'B' planını devreye sokan Galatasaray yönetimi Chedjou'yu affederek Akhisarspor maçı öncesi önlemini aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.