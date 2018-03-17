Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Florya'da coşkulu taraftarı tarafından karşılandı.

Maçın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelişi sırasında meşale ve tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterilerinde bulundular. Takım otobüsünün içinde bulunan sarı kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, Mert Çetin ve futbolcular da taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Albayrak ve futbolcular, taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.