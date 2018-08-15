Galatasaray'a forma sponsorlarından 20 milyon TL
Süper Lig'de NEF, Şampiyonlar Ligi'nde Turkish Airlines göğüs reklamını taşıyacak Galatasaray, formasına sponsor olan Garenta ve Fluo ile yeni sözleşmeler yaptı.
Süper Lig'de NEF, Şampiyonlar Ligi'nde Turkish Airlines göğüs reklamını taşıyacak Galatasaray, formasına sponsor olan Garenta ve Fluo ile yeni sözleşmeler imzaladı.
Sırta reklam vermeye devam eden Garenta'nın yıllık 5-6 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. Fluo ise şorttan kol kısmına geçti.
Formasında 20 milyon liraya yakın gelir alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, şorta reklam verecek yeni bir sponsor arıyor.
Sarı-kırmızılıların yakın zamanda yeni sponsorluk anlaşmaları açıklaması bekleniyor.
(Sabah)
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