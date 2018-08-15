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Galatasaray'a forma sponsorlarından 20 milyon TL

Süper Lig'de NEF, Şampiyonlar Ligi'nde Turkish Airlines göğüs reklamını taşıyacak Galatasaray, formasına sponsor olan Garenta ve Fluo ile yeni sözleşmeler yaptı.

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Süper Lig'de NEF, Şampiyonlar Ligi'nde Turkish Airlines göğüs reklamını taşıyacak Galatasaray, formasına sponsor olan Garenta ve Fluo ile yeni sözleşmeler imzaladı.

Sırta reklam vermeye devam eden Garenta'nın yıllık 5-6 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. Fluo ise şorttan kol kısmına geçti.

Formasında 20 milyon liraya yakın gelir alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, şorta reklam verecek yeni bir sponsor arıyor.

Sarı-kırmızılıların yakın zamanda yeni sponsorluk anlaşmaları açıklaması bekleniyor.

(Sabah)

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