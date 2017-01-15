Galatasaray'ın hedefinde Anwar El Ghazi var

Emekliye promosyonda son dakika haberleri! Özel bankalar da devrede

Emekli promosyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli promosyon için gün sayıyor. En son Başbakan Binali Yıldırım emekliye promosyonla ilgili kararı açıklamıştı. Şimdi de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli promosyonu taban fiyatların belli olmasından sonra şimdi özel bankalar da devreye giriyor. Böylece emeklinin promosyonunda artış olacak. Emekli promosyonu 2017 kaç lira oldu? Ne kadar maaşa ne kadar promosyon ödenecek? Ayrıntılar haberimizde.