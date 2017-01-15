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Galatasaray'ın hedefinde Anwar El Ghazi var

Galatasaray, takımdan ayrılması gündemde olan Lukas Podolski'nin yerine Anwar El Ghazi'yi gündemine aldı.

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Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi.
 
HENÜZ 21 YAŞINDA
 
Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı.

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