Galatasaray'ın hedefinde Anwar El Ghazi var
Galatasaray, takımdan ayrılması gündemde olan Lukas Podolski'nin yerine Anwar El Ghazi'yi gündemine aldı.
- Takvim
Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi.
HENÜZ 21 YAŞINDA
Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.