Galatasaray'a Kenedy teklifi

Transferde sol bek bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Juventus'lu Kwadwo Asamoah ve bonservisi elinde olan Patrice Evra için resmi girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine yeni bir isim girdi. Chelsea'de 3. sol bek durumunda olan ve forma şansı bulamayan Robert Kenedy Nunes do Nascimento yani bilinen adıyla Kenedy, Galatasaray'a teklif edildi. Yönetim, bu sezon ligde hiçbir maçta görev yapamayan 22 yaşındaki futbolcu için gerekli araştırmaları yapmaya başladı.

2015'TE 8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Yönetim konuyu Fatih Terim'e iletecek ve ardından Kenedy'nin menajerine yanıt verilecek. Şu anda Asamoah ve Evra'ya yoğunlaşan tecrübeli hocanın, bu iki isimde sorun yaşanması halinde Kenedy'yi gündeme alabileceği öğrenildi. Sezon başı ismi F.Bahçe ile de anılan Brezilyalı sol bek 2015'de 8 milyon Euro karşılığında Fluminense'den Chelsea'ye transfer olmuştu.

(Takvim)