Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'a Kenedy teklifi

Chelsea’de forma giyemeyen Kenedy Sarı-Kırmızılı yönetime teklif edildi. Listesinde Asamoah ve Evra bulunan Cimbom, Brezilyalı oyuncu için araştırmalara başladı...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde sol bek bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Juventus'lu Kwadwo Asamoah ve bonservisi elinde olan Patrice Evra için resmi girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine yeni bir isim girdi. Chelsea'de 3. sol bek durumunda olan ve forma şansı bulamayan Robert Kenedy Nunes do Nascimento yani bilinen adıyla Kenedy, Galatasaray'a teklif edildi. Yönetim, bu sezon ligde hiçbir maçta görev yapamayan 22 yaşındaki futbolcu için gerekli araştırmaları yapmaya başladı.

2015'TE 8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Yönetim konuyu Fatih Terim'e iletecek ve ardından Kenedy'nin menajerine yanıt verilecek. Şu anda Asamoah ve Evra'ya yoğunlaşan tecrübeli hocanın, bu iki isimde sorun yaşanması halinde Kenedy'yi gündeme alabileceği öğrenildi. Sezon başı ismi F.Bahçe ile de anılan Brezilyalı sol bek 2015'de 8 milyon Euro karşılığında Fluminense'den Chelsea'ye transfer olmuştu.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA