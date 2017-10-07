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Galatasaray'a Real Madrid modeli!

Forbes’in Türkiye versiyonu, futbol verimlilik raporu hazırladı, burada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i değerlendirirken, kulübün son operasyonlarını da “Madrid modeli” olarak sundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, spor kulüplerinin mali yapılarını iyileştirerek sürdürülebilir bir gelir ve sportif başarı yakalaması için dünyada iki model olduğuyla ilgili görüşlerine yer veren değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

Bunlardan ilki bugün Avrupa’nın birçok kulübünde olduğu gibi sahipliği Arap, Çinli ya da Rus milyarderlere bırakarak kulübe dışarıdan sermaye taşınması... İkincisiyse yıllardır örnek olarak anlatılan Real Madrid modeli. Elindeki gayrimenkulleri değerlendirerek oluşturduğu kaynaklarla yükselişe geçen Real Madrid, bugün sportif ve mali olarak bir dünya devi ve hâlâ ciddi gayrimenkul projelerine imza atıyor. Galatasaray’ın sahip olduğu araziler de, Özbek ve yönetimi için ikinci yolu açıyor.

Gayrimenkul projelerinden beklenildiği gibi 1 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmesi durumunda kulübün finansal krizden kurtulacağına dikkat çeken dergi, “Ancak bu kurtuluşun kalıcı olup olmayacağını Galatasaray’ın bundan sonraki yönetim biçimi belirleyecek. Zira benzer bir borç batağına saplanması durumunda Galatasaray’ı kurtaracak Riva ve Florya arazileri olmayacak” yorumu yapıldı.

Skorer

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