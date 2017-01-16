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Galatasaray'a sürpriz ziyaretçi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın Elazığspor'a konuk olacak Galatasaray'da futbolcular, nadir görülen kas gevşekliği hastası olan taraftar Nurçin Arlı ile bir araya geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın Elazığspor'a konuk olacak Galatasaray'da futbolcular, nadir görülen kas gevşekliği hastası olan taraftar Nurçin Arlı ile bir araya geldi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 3 makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesini veren Nurçin Arlı'nın, maç öncesi takımın konakladığı otele gelerek, Galatasaraylı futbolcularla tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.
 
Halk arasında kas gevşekliği (Duchenne muscular dystrophy miyopati) olarak bilinen ve milyonda bir görülen hastalığa 10 yaşında yakalanan Nurçin Arlı'nın, sarı-kırmızılı oyunculardan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Bruma ve Josue ile hatıra fotoğrafı çektirdiği, futbolcuların da 29 yaşındaki Nurçin'e imzalı forma hediye ettiği aktarıldı.
 
Ayrıca, yazdığı kitabın basılmasının ardından futbolculara gönderme sözü veren Nurçin'in hayalinin, Türk Telekom Arena'da maç izlemek olduğunu söylediği paylaşıldı.

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