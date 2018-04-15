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Galatasaray-Başakşehir maçına taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarları, Başakşehir ile oynanan maçta Türk Telekom Stadyumu'nu doldurdu.

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Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.
 
Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı tribünlerini önemli ölçüde doldurup, tezahüratlarla takımlarını destekledi.
 
Taraftarlar, müsabaka öncesi teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırıp, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı.
 
Öte yandan, yaklaşık bin Medipol Başakşehir taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

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