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Galatasaray yönetimi sezon sonunda Podolski, Cavanda ve Josue'yi gönderecek

Ara transfer dönemini boş geçen Galatasaray, sezon sonunda Podolski, Cavanda ve Josue'ye teşekkür edecek.

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Devre arası transfer sezonunda takıma bir ya da iki takviye yapmayı düşünen ve basına bu yönde çeşitli demeçler veren Galatasaray yönetimi Ocak ayını boş geçerken, bugün Sportif AŞ yöneticilerinden Levent Nazifoğlu’nun Radyospor’a bağlanıp açıklamalarda bulunması sarı kırmızılı camianın bir hayli tepkisini çekti. 
 
Söylenilenin aksine hiçbir transfer yapamayan, hatta Podolski’yi son anda elinde tutabilen Galatasaray yönetiminin kadro mühendisliği konusunda tüm planlarını sezon sonuna bıraktığı öğrenilirken, takımdan gidecek 3 futbolcunun şimdiden belli olduğu belirtildi. 

PODOLSKİ'DEN PARA KAZANILACAK CAVANDA EN KÖTÜ KİRALIK VERİLECEK
 
FFP kriterleri sebebiyle Lukas Podolski’yi satarak bütçeyi rahatlatmak isteyen Cimbom, Alman golcüyü sezon sonunda yollayacak. Podolski’nin bonservis bedeli için en az 5 milyon Euro çeken yönetim, tecrübeli futbolcuya teşekkür etmeye hazırlanırken, takımdan gönderilecek bir başka ismin Luis Cavanda olduğu ifade edildi. Galatasaray’a geldiği ilk günden beri kendisinden beklenen katkıyı alamayan sarı kırmızılılar Belçikalı sağ beki satışa koyarken, oyuncunun menajerinin şimdiden Alman kulüpleriyle flört ettiği anlaşıldı. 

JOSUE'DEN MEMNUN KALINMADI
 
Podolski ve Cavanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray’da Florya’dan ayrılacak son futbolcunun ise Josue olduğu belirtilirken, Porto’dan kiralık olarak gelen 25 yaşındaki orta sahanın sezon biter bitmez Portekiz’in yolunu tutacağı öğrenildi.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor

Yorumlar

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metinn01.02.2017 22:44
iyii de tek sorunumuz cavanda ise ohhh ne memleket peki ya sabri ya hakan balta ya carole cok mu superler su an bunlara zevkle selcuk eren ve semih ile korayida ekliyebilriiz madem o kadar göndermek kolaydi umur gundogan i da ekleyiniiz
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