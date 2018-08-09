Galatasaray'da Badou Ndiaye ve Jason Denayer transferleri için son gün
Ada’da transfer dönemi bu gece sona eriyor… Galatasaray da Ndiaye ve Denayer için oyuncuların kulüplerine son tekliflerini yaptı. İki yıldızın da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
BU GECE TRANSFER NETLEŞECEK
Galatasaray’da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor… Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği Badou Ndiaye ve Jason Denayer için kritik gün bugün… İngiltere'de transfer dönemi saat 00.00'da son erecek ve kulüpler kadrolarını netleştirecek. İki oyuncunun önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyip giymeyeceği büyük oranda netlik kazanacak. G.Saray yönetimi iki oyuncunun da kulüplerine son teklifi yaptı ve beklemeye geçti.
BADOU GELMEK İSTİYOR
NDİAYE, Stoke City’nin küme düşmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini İngiliz yetkililere iletmiş ve transferi için kolaylık talep etmişti. Oyuncusunu kiralamak yerine satmayı planlayan İngilizler, bekledikleri teklifleri alamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Ancak, Ada’dan gelen haberlere göre Stoke City yönetimi son ana kadar oyuncusuna teklif bekleyecek. İstenilen rakam gelmemesi durumunda ise Galatasaray’ın teklifine ‘evet’ yanıtı verilecek.
PEP KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
SARI-KIRMIZILILAR, Denayer için de Manchester City’yle son kez görüştü… Mavilerin menajeri Pep Guardiola tarafından yeni sezon öncesi hazırlık kampına alınan Belçikalı oyuncu, bazı maçlarda görev yapmasına rağmen Community Shield Kupası’nda kadroya dahil edilmedi. Pep’in yeni sezonda Denayer’i kadroda düşünmemesi ve Belçikalı’nın Galatasaray’ı istemesi masada Cim Bom’un elini güçlendirdi. City yönetimi, son kararını Galatasaray’a iletecek.
(Güneş)
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