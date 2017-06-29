Galatasaray'da Dodo ve Tete operasyonu

Galatasaray’da bek operasyonu başladı... Yeni sezonun hücum hattını Gomis ve Belhanda gibi isimlerle yavaş yavaş oluşturan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de savunmanın sağ ve sol kanadını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Futbol direktörü Cenk Ergün bu doğrultuda önümüzdeki günlerde üçüncü Avrupa seferine çıkacak. Ergün’ün ilk durağı, Dodo için İtalya olacak. Bonservisi İnter’de bulunan ve Sampdoria ile kiralık anlaşması devam eden 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Dodo’nun, 3.5 milyon Euro gibi bir rakam karşılığında transfer edilmesi hedefleniyor. Menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, Sambacı Galatasaray’a çok sıcak baktığını iletmişti.

Tudor onu işaret edince...

Sağ bek konusunda da teknik direktör Tudor’un üç aday arasında yaptığı tercih, Galatasaray Yönetimi açısından belirleyici oldu. Juanfran ve Corchia gibi adayların da yer aldığı listeden Ajax’ın 21 yaşındaki futbolcusu Tete’yi seçen Hırvat hocanın raporu doğrultusunda, Cenk Ergün’in ikinci adresi Hollanda olacak.

Yıllık ücrette indirim talebi

Galatasaray cephesi bu transferi de maksimum 3 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Genç yeteneğin senelik 2.5 milyon Euro talep etmesi şimdilik olumsuz etki yaratsa da, Sarı-Kırmızılılar’ın bu rakamı 1.5 milyon Euro’ya kadar çekmeye çalışacağı öğrenildi.

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