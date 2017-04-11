Galatasaray'da Tudor ve 10 futbolcuya yol göründü

Dün akşam Başakşehir karşısında tel tel bile dökülemeyen Galatasaray’da ‘İstifa’ sesleri eskisinden daha gür bir şekilde çıkmaya başlarken, başkan Dursun Özbek ve yönetiminin sezon biter bitmez büyük bir temizliğe gideceği, hatta bu temizliğe önce Igor Tudor’dan başlayacağı öğrenildi.

TUDOR'UN İLK 11 SEÇİMLERİ SKANDAL HALE GELDİ

Ligde 7 maçtır takımın başına bulunmasına rağmen sahaya sürdüğü 11’lerle tartışma konusu olan ve dün Başakşehir maçında kendisine inanları hayal kırıklığına uğratan Tudor’la sezon biter bitmez yolların ayrılacağı belirtilirken, yönetimin şimdiden iyi bir teknik adam arayışına girdiği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde ‘Her mevkiye adam bakıyoruz’ açıklamasıyla Galatasaray’ın önümüzdeki dönem transfer şifrelerini veren Igor Tudor’un sarı kırmızılı takımı götüremeyeceği fikrinde birleşilirken, yönetimin Haziran ayında oynanacak olan Konyaspor maçından sonra tam 10 futbolcuya teşekkür edeceği öğrenildi.

İşte Galatasaray’da Temmuz ayını göremeyecek olan futbolcular…

Lionel Carole: İyi bir teklif yapılması halinde satılması düşünülen Carole için resmi teklif bekleniyor.

Sabri Sarıoğlu: Sezon sonunda Galatasaray’dan kesin olarak ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu kendisine kulüp bakacak.

Semih Kaya: Özellikle bu sezon oynadığı maçlarda yaptığı şahsi hatalarla taraftarlarına saç baş yolduran milli stoper yönetimin de gözünden düştü.

Hakan Balta: İlerlermiş yaşı itibariyle gelecek sezonun kadrosunda düşünmeyen Hakan Balta’yla da yollar ayrılacak.

Chedjou: Sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu futbolcunun Premier Lig ya da Lig 1’e gitmesi bekleniyor.

Cavanda: Galatasaray’da beklenen çıkışı yapamayan Cavanda’nın şu anda kendisine takım baktığı, Belçikalı sağ bekin en kötü kiralık olarak verileceği belirtildi.

Yasin Öztekin: Igor Tudor’un gelişiyle beraber farklı görevlere soyunan ve bu yüzden skora direk katkı yapamayan Yasin’in ünlü menajer Ahmet Bulut’la anlaşmasından sonra 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya Ligi’nde boy göstereceği iddia ediliyor.

Josue: Adanaspor karşısında oynadığı futbolla beğeni toplayan Josue’nin zorluk derecesi yüksek olan maçlarda ortada gözükmemesi oyuncunun Porto’ya geri gönderileceği ihtimalini bir hayli yükseltiyor.

Sneijder: Oynadığı ya da yedek kaldığı zaman sürekli sorun çıkaran Sneijder’in yıllık maaşı kulübün mali yapısını bir hayli zorlarken, Hollandalı yıldızın sezon sonunda elden çıkarılacağı belirtiliyor.

De Jong: Galatasaray’a büyük umutlarla gelen De Jong sarı kırmızılı takımın orta saha yükünü kaldıramazken, tecrübeli oyuncunun yeniden Amerika’ya dönmesi bekleniyor.

Podolski: 2,6 milyon Euro karşılığında Vissel Kobe’ye satılan Podolski, ligin bitmesini bekliyor.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor