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Galatasaray'da Can Topsakal istifa etti

Galatasaray'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal görevinden ayrıldı.

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Galatasaray Odeabank'ta alınan kötü sonuçların ardından beklenen ayrılık resmen açıklandı.

Galatasaray'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, EuroCup'ta oynanan Darüşşafaka maçının ardından görevinden ayrıldı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Can Topsakal'ın basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bıraktığı belirtildi.

İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan o açıklama...

''Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.

Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü''

 

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