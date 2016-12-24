Galatasaray'da Dentmon ile yollar ayrýldý

Irak'tan BMGK kararý yorumu: Uluslararasý toplumunun bu cesur tutumu takdire þayan

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden karar, Irak ve Sudan yönetimlerince de memnuniyetle karþýlandý.