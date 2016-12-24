Galatasaray'da Dentmon ile yollar ayrýldý
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takýmý'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon'un sözleþmesi feshedildi.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takýmý'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile yollar ayrýldý.
Sarý-kýrmýzýlý kulüpten alýnan bilgiye göre disiplinsiz davranýþlarý nedeniyle bir dönem kadro dýþý býrakýlan ve daha sonra affedilen 31 yaþýndaki oyuncunun sözleþmesi, karþýlýklý olarak feshedildi.
Dentmon, sosyal medyadan yaptýðý açýklamada, Galatasaray ile yollarýný ayýrdýðýný ve sezonu Çin'de tamamlayacaðýný bildirdi.
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