Galatasaray'da Elmander sesleri...

Galatasaray'a dördüncü kez gelen Fatih Terim'in yardımcıları da bir bir belli olmaya başladı. Daha önce Levent Şahin'i teknik heyetine katan Terim, dün Hasan Şaş'la Florya'da bir araya gelmişti.

Şaş bundan sonra Terim'in ekibinde yer alacak. Peki Terim'in ekibine katılacak diğer isimler kim? İşte cevabı...

Fatih Terim'in görüşmelere başladığı ilk isim Taffarel. Bir diğer ismin ise eski futbolcusu Elmander olduğu belirtiliyor.

Dün Florya'yı ziyaret eden Ümit Davala da adaylar arasında.