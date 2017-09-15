Galatasaray'da Feghouli korkusu

Galatasaray Teknik Direktör Igor Tudor’un, Feghouli’yi Kasımpaşa maçında yedek soyundurma düşüncesinin nedeni ortaya çıktı.Hırvat hocaya göre Cezayirli futbolcu, 90 dakikaya oynarsa sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yardımcılarıyla bu konuyu değerlendiren Tudor’un, “Feghouli 90 dakika oynarsa patlar (sakatlanır). Bu riski göze alamam. Henüz tam olarak hazır değil ve biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu nedenle her geçen maç alacağı süreyi artıracağım. Şu an için ilk 11’de başlatmak doğru olmaz. Onu kazanalım derken kaybedebiliriz” dediği bildirildi.

Cezayirli futbolcunun kilolarını vermeye başladığını aktaran Hırvat hocanın, 2-3 hafta içinde yıldız futbolcuyu takıma monte etmeyi planladığı kaydedildi. Feghouli’nin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tudor’un, “İyi bir hazırlık dönemi geçirmedi. Bu yüzden takımla aynı seviyeye gelmesi zaman alacak.

Sakatlık riski çok yüksek” dediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun da Tudor’un kararına saygı göstererek, “Bu konuda duygusal davranmayacağım. Eksiklerim olduğunun farkındayım. Takımla aynı seviye gelmem biraz zaman alacak. Ancak hocamızın bu konudaki kararını doğru buluyorum. Bu konuda kesinlikle bir kötü niyet aramıyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

(Skorer)